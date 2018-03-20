Ещё
Песков вступился за Макаревича
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Песков призвал СМИ не перевирать фразу Макаревича, якобы грубо отозвавшегося о россиянах 

ТАСС 1 час назад
В Кремле не считают нужным вступать в полемику вокруг высказывания музыканта Андрея Макаревича о россиянах, но призывают СМИ не перевирать слова артиста. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать слова Макаревича.
"Вы неправильно процитировали [Макаревича]. Уж если это обсуждать, то надо цитировать дословно", — обратился Песков к журналистке, которая утверждала, будто музыкант напрямую назвал россиян "злобными дебилами".
"А в целом: это не наш вопрос, мы никак не хотели бы участвовать в этом обсуждении", — подчеркнул представитель Кремля.
18 марта Макаревич на своей страничке в "Фейсбуке" написал, что при поездке в США его поразило, насколько американцы "спокойнее, веселее и добрее нас", высказав предположение, что "с нами происходит что-то ужасное". Отвечая на один из комментариев к записи, музыкант написал также: "Ей-богу, мне кажется они (речь идет о российском телевидении — прим. ТАСС) открыли какой-то двадцать пятый кадр, который реально превращает людей в злобных дебилов".
ТАСС: последние новости
Кремль не считает отсутствие поздравления Путину от Трампа недружественным шагом Путин заявил Макрону о бездоказательности обвинений против РФ по делу Скрипаля Итоги голосования отменили на одном из участков Москвы из-за расхождений в протоколах
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще один мировой лидер не поздравил Путина412
Cбежавшая от убийцы россиянка арестована64
Charlie Hebdo высмеял выборы-2018220
Зачем Путин призвал запасников125
Прогоним американцев с МКС50
Видео
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
06:39
В США отреагировали на победу Путина
Политика
04:21
При строительстве метро в Москве произошло ЧП
Происшествия
01:00
Собянин открыл вестибюль метро «Спортивная»
Новости Москвы
00:34
Мария Кожевникова нашла отца
Шоу-бизнес
00:27
Тело морского чудовища нашли в США
Наука и техника
02:31
«Роскосмос» угробил чужие спутники и гордится этим
Статьи Наука и техника
01:36
В Москве потеплеет
Новости Москвы
00:42
Еще один мировой лидер не поздравил Путина
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение