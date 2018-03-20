Песков вступился за Макаревича

Песков призвал СМИ не перевирать фразу Макаревича, якобы грубо отозвавшегося о россиянах

"Вы неправильно процитировали [Макаревича]. Уж если это обсуждать, то надо цитировать дословно", — обратился Песков к журналистке, которая утверждала, будто музыкант напрямую назвал россиян "злобными дебилами". В Кремле не считают нужным вступать в полемику вокруг высказывания музыканта Андрея Макаревича о россиянах, но призывают СМИ не перевирать слова артиста. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать слова Макаревича.

"А в целом: это не наш вопрос, мы никак не хотели бы участвовать в этом обсуждении", — подчеркнул представитель Кремля.