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Результаты выборов президента отменены на семи участках
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Результаты выборов президента отменены на семи участках 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: Lenta.ru
Результаты выборов президента России отменены на семи избирательных участках, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова. Ее слова во вторник, 20 марта, передает РИА Новости.
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