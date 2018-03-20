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Песков рассказал о поступивших Путину поздравлениях
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Песков рассказал, сколько поздравлений поступает Путину 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Поздравлений президенту РФ Владимиру Путину с победой на выборах президента страны поступает много, пока нельзя точно сказать, была ли телеграмма от США, сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Я пока не могу ответить на этот вопрос, список очень большой… То, что мы получаем по каналам МИД, поздравительные телеграммы международные, их очень много, и я сейчас не могу просто точно сказать, была ли там из Америки телеграмма", — сказал Песков, отвечая на вопрос, поступали ли поздравления от американской стороны.
Выборы президента РФ прошли 18 марта. Действующий глава государства Владимир Путин одерживает победу с результатом 76,68% по итогам обработки 99,94% протоколов участковых избиркомов, свидетельствуют данные ЦИК. Явка составила 67,4%.
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