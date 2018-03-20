Американцы вспомнили про «грабли» 20-х годов

Лимитрофы 2.0: американцы вспомнили про «грабли» двадцатых годов

В RAND переиначили понятие «лимитроф» Нельзя говорить о том, что доклад корпорации RAND свидетельствует о том, что политические элиты США и коллективного Запада готовы к компромиссу с Россией — считает заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк.

Напомним, что известная аналитическая корпорация RAND, которая обслуживает интересы политического истеблишмента США и Пентагона , выпустила новый доклад, посвященный отношениям западных структур с Россией и общей ситуации в Восточной Европе.

В этом документе аналитики RAND пришли к выводу, что необходимо начать процесс нормализации отношений России и Запада, причем упор в этом процессе нужно сделать на промежуточных государствах между Россией и Евросоюзом

В докладе даже употребляется специальный термин in-between states, что является прямой калькой понятия «лимитроф», которое имело хождение в двадцатые и тридцатые годы и применялось в отношении государств, которые возникли между Советской Россией и Германией после событий Первой мировой войны. Тогда в доктрине Антанты, т.е. западных союзников в лице Великобритании Франции , такие страны воспринимались, как необходимый элемент безопасности в рамках общеевропейской политики.

Есть сомнения, что предложения RAND будут приемлемы для России Во-первых, лимитрофы служили препятствием для прямого военного конфликта между Германией и СССР, а, во-вторых, являлись эффективным способом сдерживания роста геополитического влияния Москвы и Берлина.

В целом, феномен «лимитрофов» в виде полунезависимых государств прекрасно вписывался в систему мира после Версальского договора, особенно, учитывая тот факт, что на их политическую элиту большое влияние оказывали западные союзники,

Отметим, что Версальский договор — это соглашение, которое завершило Первую мировую войну, наложившее кабальные ограничения на Германию и полностью проигнорировавшее интересы Советской России, которую западные союзники систематически не признавали за полноценного субъекта международных отношений. Неудивительно, что этот документ привел к новой мировой войне.

Грузия и Теперь, как мы видим, специалисты RAND решили повторить эту модель и принудить Россию к подписанию неких договоров по безопасности со странами, которые сегодня не входят в прямое подчинение Запада. На наших западных границах — это Украина Молдавия , т.е. страны, которые раньше входили в состав СССР и где сильны российские интересы.

Не стоит сомневаться, что проект подобных соглашений, которые предлагают аналитики RAND, будет базироваться на правилах США и коллективного Запада, и по этой причине все это не будет приемлемо российской стороне. Корпорация RAND несколько сместила акцент

Здесь нужно отметить, что тот же геополитический кризис на Украине стал следствием политики коллективного Запада и вообще агрессивного движения западных структур в лице НАТО и Европейского союза на Восток.

Из-за этого непонятно, какое соглашение по безопасности в Восточной и Центральной Европе сегодня можно подписать без участия и гарантий со стороны Румынии Польши , которые входят в НАТО и где размещаются ударные ракетные комплексы США.

Таким образом, подобные предложения о подписании соглашений между Европейским союзом и Евразийским союзом , а также нейтрализации Украины и Молдавии не дадут результата, хотя бы из-за прозападных сил в этих государствах, которые озабочены не развитием собственных стран и национальных экономик, а коррупцией и созданием геополитических проблем для России.

«Например, в докладах этой аналитической корпорации за 2015 и 2016 года речь шла о том, что Запад воспринимает Россию в качестве одной из своих главных экзистенциальных угроз. При этом, основной упор делался на мнимый агрессивный характер политики нашей страны, в рамках чего аналитики RAND разработали множество сценариев о том, что Россия захватывает окрестные государства», — констатирует Данюк. Переговорные предложения RAND вряд ли будут реализованы Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что в данном докладе RAND прослеживается определенная смена акцента.

«Причиной такой смены настроений является понимание того, что Россия обладает серьезной военной мощью, поэтому Западу необходимо минимизировать риски прямого столкновения. К тому же, сейчас между Россией и Западом идет конфронтация, и наши партнеры также прекрасно понимают, что нельзя здесь выходить за определенные рамки», — заключает Данюк. По словам эксперта, упор в предыдущих докладах RAND делался на агрессивную сущность России, а теперь, как мы видим, здесь прослеживается стремление к диалогу с Москвой, пусть и, естественно, не на взаимовыгодных условиях.

«Так что, с одной стороны, этот доклад является свидетельством понимания западных аналитиков, что им нужно обезопасить Европу от военного столкновения с Россией, а с другой — мы имеем процесс, когда Украина, Молдавия и Грузия постепенно втягиваются в орбиту влияния Североатлантического альянса, и это также очевидная стратегическая цель Запада», — резюмирует Данюк. В принципе, такое восприятие данной проблемы соответствует той внешнеполитической линии, которая была на дня представлена нашим президентом Владимиром Путина, заключающейся в открытости России к любому возможному диалогу.