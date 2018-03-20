Американцы вспомнили про «грабли» 20-х годов

Нельзя говорить о том, что доклад корпорации RAND свидетельствует о том, что политические элиты США и коллективного Запада готовы к компромиссу с Россией — считает заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк.
В RAND переиначили понятие «лимитроф»
Напомним, что известная аналитическая корпорация RAND, которая обслуживает интересы политического истеблишмента США и Пентагона, выпустила новый доклад, посвященный отношениям западных структур с Россией и общей ситуации в Восточной Европе.
В этом документе аналитики RAND пришли к выводу, что необходимо начать процесс нормализации отношений России и Запада, причем упор в этом процессе нужно сделать на промежуточных государствах между Россией и Евросоюзом.
В докладе даже употребляется специальный термин in-between states, что является прямой калькой понятия «лимитроф», которое имело хождение в двадцатые и тридцатые годы и применялось в отношении государств, которые возникли между Советской Россией и Германией после событий Первой мировой войны. Тогда в доктрине Антанты, т.е. западных союзников в лице Великобритании и Франции, такие страны воспринимались, как необходимый элемент безопасности в рамках общеевропейской политики.
Во-первых, лимитрофы служили препятствием для прямого военного конфликта между Германией и СССР, а, во-вторых, являлись эффективным способом сдерживания роста геополитического влияния Москвы и Берлина.
Есть сомнения, что предложения RAND будут приемлемы для России
В целом, феномен «лимитрофов» в виде полунезависимых государств прекрасно вписывался в систему мира после Версальского договора, особенно, учитывая тот факт, что на их политическую элиту большое влияние оказывали западные союзники,
Отметим, что Версальский договор — это соглашение, которое завершило Первую мировую войну, наложившее кабальные ограничения на Германию и полностью проигнорировавшее интересы Советской России, которую западные союзники систематически не признавали за полноценного субъекта международных отношений. Неудивительно, что этот документ привел к новой мировой войне.
Теперь, как мы видим, специалисты RAND решили повторить эту модель и принудить Россию к подписанию неких договоров по безопасности со странами, которые сегодня не входят в прямое подчинение Запада. На наших западных границах — это Украина, Грузия и Молдавия, т.е. страны, которые раньше входили в состав СССР и где сильны российские интересы.
Не стоит сомневаться, что проект подобных соглашений, которые предлагают аналитики RAND, будет базироваться на правилах США и коллективного Запада, и по этой причине все это не будет приемлемо российской стороне.
Корпорация RAND несколько сместила акцент
Здесь нужно отметить, что тот же геополитический кризис на Украине стал следствием политики коллективного Запада и вообще агрессивного движения западных структур в лице НАТО и Европейского союза на Восток.
Из-за этого непонятно, какое соглашение по безопасности в Восточной и Центральной Европе сегодня можно подписать без участия и гарантий со стороны Румынии и Польши, которые входят в НАТО и где размещаются ударные ракетные комплексы США.
Таким образом, подобные предложения о подписании соглашений между Европейским союзом и Евразийским союзом, а также нейтрализации Украины и Молдавии не дадут результата, хотя бы из-за прозападных сил в этих государствах, которые озабочены не развитием собственных стран и национальных экономик, а коррупцией и созданием геополитических проблем для России.
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что в данном докладе RAND прослеживается определенная смена акцента.
«Например, в докладах этой аналитической корпорации за 2015 и 2016 года речь шла о том, что Запад воспринимает Россию в качестве одной из своих главных экзистенциальных угроз. При этом, основной упор делался на мнимый агрессивный характер политики нашей страны, в рамках чего аналитики RAND разработали множество сценариев о том, что Россия захватывает окрестные государства», — констатирует Данюк.
Переговорные предложения RAND вряд ли будут реализованы
По словам эксперта, упор в предыдущих докладах RAND делался на агрессивную сущность России, а теперь, как мы видим, здесь прослеживается стремление к диалогу с Москвой, пусть и, естественно, не на взаимовыгодных условиях.
«Причиной такой смены настроений является понимание того, что Россия обладает серьезной военной мощью, поэтому Западу необходимо минимизировать риски прямого столкновения. К тому же, сейчас между Россией и Западом идет конфронтация, и наши партнеры также прекрасно понимают, что нельзя здесь выходить за определенные рамки», — заключает Данюк.
В принципе, такое восприятие данной проблемы соответствует той внешнеполитической линии, которая была на дня представлена нашим президентом Владимиром Путина, заключающейся в открытости России к любому возможному диалогу.
«Так что, с одной стороны, этот доклад является свидетельством понимания западных аналитиков, что им нужно обезопасить Европу от военного столкновения с Россией, а с другой — мы имеем процесс, когда Украина, Молдавия и Грузия постепенно втягиваются в орбиту влияния Североатлантического альянса, и это также очевидная стратегическая цель Запада», — резюмирует Данюк.
Мы видим, как военные машины данных государств реформируются и приводятся к натовскому образцу, что чрезвычайно важно и что аналитики RAND, и это очевидно, совсем не планируют подвергнуть какой-либо ревизии.
«Соответственно, эта условная буферная зона, которая осталась между Россией и западными структурами после третьего расширения НАТО, стала плацдармом коллективного Запада. И именно с этим RAND и предлагает нам вести переговорный процесс», — констатирует Данюк.