Фадеев: претензии к выборам «высосаны из пальца»

"Я считаю, что тот корпус наблюдателей, который был подготовлен, очень серьезно повлиял, с одной стороны, на нерадивых чиновников, которые привыкли нарушать правила — нарушений было немного, и с другой стороны — на тех, кто привык интерпретировать выборы в РФ в негативном ключе. Наши 146 тысяч наблюдателей — это сила, которая удерживает выборы в демократическом поле", — сказал Фадеев.

Он также добавил, что проект по подготовке корпуса наблюдателей стал "чрезвычайно важным" для системы общественных палат, поскольку стадо ясно, что и федеральная, и региональные палаты способны "реализовывать проекты грандиозного масштаба".