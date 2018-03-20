Обрушить Россию изнутри, как Украину, не получится

России прошли выборы. Победил, предсказуемо, действующий президент, но вот что было не столь предсказуемо — это явка. Она оказалась весьма высокой. Избиратели решили прийти и поддержать свое государство. Это может нравиться или нет, но такова реальность.

Вера в то, что где-то за кадром существует угнетенный и запуганный режимом народ, который только и мечтает его свергнуть, конечно, продолжит жить в сердцах западных журналистов.

Но есть и более реалистичные отзывы — а в чем дело? Почему русские поддерживают Путина? Почему давление на режим, санкции, пропаганда, поддержка любой оппозиции, которую только можно найти — все это не работает?

Что ж, это работает. Но с точностью до наоборот, на укрепление власти.

Выборы прошли на фоне грандиозного международного скандала, связанного с отравлением жившего в Британии русского перебежчика Сергея Скрипаля и его дочери –отравления, в котором Британия, как и ее союзники, еще до какого-либо расследования обвинили Россию.

Мы не знаем точно, кому понадобилось покушаться на жизнь перебежчика, давно выпущенного по обмену и восемь лет спокойно, не привлекая ничего внимания жившего в Британии — к тому же делать это максимально вызывающим и демонстративным образом.

Мы можем только предположить, что кому-то, в чьи планы это вписывались, кому-то, кто предполагал извлечь из происшедшего выгоду.

Как недавно написал в своем твиттере бывший посол США в России Майкл Макфол , дело Скрипаля должно привести к усилению давления на Россию и русский бизнес, а бизнесу он советует, чтобы избегнуть худших бед, осудить политику России на Украине и в Сирии . Один из его комментаторов, не будучи дипломатом, дает совет уже совершенно прямо — русские должны свергнуть Путина.

Да, мы точно не знаем, кто стоит за отравлением Скрипаля. Как, например, мы не знаем, кто стоит за (предполагаемым) самоубийством британского специалиста по ОМП Дэвида Келли , рассказавшего журналистам о фальсификации данных об иракском ОМП, которые в свое время были использованы как предлог для войны.

Но мы видим, как это отравление было использовано для усиления давления на Россию.

И — плохая новость для давителей — это привело только к повышению явки на выборах, где подавляющее большинство российских избирателей проголосовали за Владимира Путина

Многие в социальных сетях прямо говорили о том, что не собирались идти на выборы, полагая, что без них обойдутся, но именно усиление давления Запада побудило их идти и голосовать за действующего президента.

Запад, желая низвергнуть Путина (или, хотя бы, ослабить его позиции), на самом деле, делает все, чтобы эти позиции укрепить.

Дело не в каких-то уникальных качествах русского народа, которые у него усматривают как враги, так и патриоты. Правда, первые говорят о «врожденной любви к рабству и тирании», вторые — о столь же врожденной склонности к монархии.

Русские ведут себя примерно так же, как и любой другой большой народ.

В отношении к национальному суверенитету можно выделить два психологических типа. Для одних людей мысль, что ими будут, прямо или косвенно, управлять иностранцы, невыносимо оскорбительна. Другие, напротив, приветствуют такое управление и именно в нем видят решение своих проблем.

Представители больших, исторически суверенных наций чаще склонны к первому типу. Есть и малые нации, которые не обладают достаточными ресурсами сами и поэтому вынуждены искать покровительства более могущественных держав.

Это не хорошо и не плохо, не позорно и не почетно — это просто стратегия обеспечения своих интересов при имеющихся ресурсах. Хотя, конечно, и в малых нациях бывают «суверенники», а в больших — «десуверенизаторы». Вопрос в том, кто где преобладает.

В малых, исторически зависимых странах политически активная часть населения вполне может считать, что им следует уйти от «плохого» суверена к «хорошему», и в этой ситуации активное вмешательство «хорошего» суверена может приветствоваться. На иностранного барина, который всех рассудит и наведет порядок, могут смотреть с надеждой и обожанием.

На днях я видел фотомонтаж, на котором президента Украины Порошенко уводят в наручниках агенты ФБР — он был размещен на фейсбучной странице сторонников Михаила Саакашвили . Для авторов страницы — людей, позиционирующих себя, как патриоты — совершенно нормально мечтать, чтобы президента их страны (хотя бы и сильно непопулярного) увели в наручниках иностранцы.

Для абсолютного большинства американцев, русских, британцев, или, например, французов, эта мысль была бы дикой. Даже самые горячие ненавистники Трампа в розовых шапочках не мечтают, чтобы его арестовали русские или, скажем, китайцы.

Внешнее давление провоцирует рост национальной гордости и ровно того, что наши партнеры называют defiance — гневной непокорности. Люди не хотят, чтобы ими командовали иностранцы. Большинство людей в исторически независимых странах не захотят поддержать иностранцев против своего правительства.

Иностранное давление побуждает людей выступить назло ему, сплоченно поддержав свое правительство. Этот почти инстинктивный порыв резко выступить против реального или предполагаемого нарушения государственного суверенитета очень хорошо знаком американцам. Там вся кампания против действующего президента строится на то, что он иностранный, то есть русский ставленник.

Поэтому рассказы о неисчислимых миллиардах долларов, которые-де Путин украл у российского народа, как и вообще попытки играть в иностранных друзей народа, которые гораздо лучше заботятся о его интересах, чем собственное правительство, встречаются абсолютным большинством русских с раздражением.

С тем же раздражением, с которым были бы встречены навязчивые попытки русских защищать интересы британского, американского или французского народа от их собственных правительств. Людей, которые доверили бы наведение порядка и решение внутренних проблем иностранному барину, в России очень немного.

Это реальность, которую следует принять — обрушить Россию изнутри, как получилось Украину, не получится. Не получится ее и завоевать. С ней придется договариваться как с государством, которое имеет и отстаивает свои интересы.

Именно такой подход сможет привести всех нас к более стабильному и безопасному миру.