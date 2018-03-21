Ещё
Кадыров прокомментировал задержание Саркози
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кадыров прокомментировал задержание экс-президента Франции Саркози 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что надеется на долгое пребывание задержанного экс-президента Франции Николя Саркози "на новом месте жительства".
"Николя Саркози второй день проводит в полиции. Следователи ведут непрерывный допрос. Бывший президент Франции взят на 48 часов под стражу. Но неважно, сколько времени он будет находиться за решёткой. Главное — есть сам факт перехода в новую стадию расследования о получении от Муаммара Каддафи 50 миллионов евро для проведения предвыборной кампании Саркози… Трудно поверить, что на этот раз Николя Саркози задержится на новом "месте жительства", но есть надежда, что когда-нибудь он там пропишется на долгие годы" — заявил Кадыров, отвечая на вопрос журналистов российских информагентств.
Кадыров вспомнил, как, по его словам, "усердствовал Саркози, когда всем западным миром бомбили Ливию, превращали цветущую страну в руины".
"С каким же восторгом он смотрел кадры расправы над вчерашним другом Муаммаром Каддафи и его семьей! Вот она та самая западная демократия, разрушившая страны и уничтожающая народы"— заявил Кадыров, добавив, что "никто в мире не может предсказать, когда воцарится мир в Ливии".
Он подчеркнул, что страна переживает тяжелейший период в своей истории.
"Как у Саркози всё просто получается! Взял деньги, а затем отплатил кровью дарителя и народа"— отметил глава Чечни.
РИА Новости: последние новости
Песков назвал сообщения о готовящейся отставке Лаврова спекуляцией Москва и Лондон обменялись "любезностями" - продолжение следует РБК отзывает журналистов, работающих в Госдуме
 Ещё 13 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В центре Москвы обрушилось здание34
«Газпром» испугался за свои активы на Украине146
Черноморский флот бессилен против ВМС США586
Найдены признаки скорой глобальной катастрофы22
Преемник Лаврова, пенсии по-новому и другие события дня7
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение