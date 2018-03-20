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Кабмин доработает закон о спорах в правосудии
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Кабмин предложил доработать законопроект о примирительных процедурах в правосудии 

ТАСС 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Правительство РФ с некоторыми замечаниями готово одобрить законопроект, направленный на совершенствование урегулирования споров в сфере правосудия. Соответствующее заключение опубликовано во вторник на сайте кабмина.
Законопроект вносится в Госдуму Верховным судом России и направлен на внедрение в сферу правосудия способов урегулирования споров посредством использования примирительных процедур, в том числе процедуры судебного примирения при содействии судебного примирителя. "Развитие альтернативных методов разрешения споров является действенным способом оптимизации судебной нагрузки посредством уменьшения количества дел в судах, что в свою очередь позволит повысить качество правосудия и обеспечить надежные гарантии прав граждан на судебную защиту", — говорится в заключении кабмина.
Правительство поддерживает законопроект с учетом некоторых замечаний. Например, законопроект предлагает ввести институт "судебного примирителя" в качестве посредника в примирении сторон, однако, указывает кабмин, в настоящее время уже существует независимое лицо — медиатор, который фактически выполняет ту же функцию.
"При этом к помощи медиатора стороны могут обратиться не только в рамках судебного процесса, но и при досудебном урегулировании спора", — говорится в заключении правительства.
Кроме того, кабмин не одобрил положение законопроекта о том, что судебным примирителем может быть судья в отставке или работник аппарата суда, имеющий высшее юридическое образование и стаж работы в области юриспруденции не менее пяти лет. Отмечается, что это не соответствует статье федерального конституционного закона "О судебной системе РФ", где указано, что аппарат суда осуществляет обеспечение его работы, но не содействует ему в разрешении споров.
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