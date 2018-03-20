Зюганов: Удальцов может делать, что хочет

Павел Грудинин. На митинге в Москве по итогам выборов президента РФ лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов заявил, что не признает итоги голосования и намерен укреплять коалицию «лево-патриотических сил», в центре которой стоит кандидат в президенты от КПРФ

В эфире НСН лидер компартии Геннадий Зюганов заявил, что представители объединенных левых в праве высказывать свою позицию, а общая линия коммунистов будет озвучена на следующей неделе на пленуме (слушайте аудио).

«Каждый имеет право давать оценки, какие считает нужным. У нас около 200 объединений, которые вправе самостоятельно определять свою линию и позицию. Мы обобщим окончательные результаты (выборов президента РФ — прим. НСН) к четвергу, когда у нас состоится президиум. Затем состоится встреча всех национально-патриотических сил, объединенных левых. А затем на следующей неделе на пленуме и семинаре подведем окончательные итоги и вы увидите нашу согласованную позицию», — сказал политик.

Зюганов: КПРФ пока не определилась, будет ли участвовать в митинге «Левого фронта» Отметим также, что прошедшую избирательную кампанию Удальцов назвал «фарсом», а дебаты — «клоунадой», пишут « Новые Известия ». В митинге приняли участие представители «Левого Фронта», КПРФ, Объединенной Коммунистической Партии, РРП, партии Рот Фронт.

Ранее лидер КПРФ заявил, что по собственным данным партии, результат Грудинина на 2,5 процентов выше, чем данные Центральной избирательной комиссии