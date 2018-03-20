Ещё
Зюганов: Удальцов может делать, что хочет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зюганов: Удальцов может делать, что хочет 

Национальная Служба Новостей 7 часов назад
Фото: Национальная Служба Новостей
На митинге в Москве по итогам выборов президента РФ лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов заявил, что не признает итоги голосования и намерен укреплять коалицию «лево-патриотических сил», в центре которой стоит кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин.
В эфире НСН лидер компартии Геннадий Зюганов заявил, что представители объединенных левых в праве высказывать свою позицию, а общая линия коммунистов будет озвучена на следующей неделе на пленуме (слушайте аудио).
«Каждый имеет право давать оценки, какие считает нужным. У нас около 200 объединений, которые вправе самостоятельно определять свою линию и позицию. Мы обобщим окончательные результаты (выборов президента РФ — прим. НСН) к четвергу, когда у нас состоится президиум. Затем состоится встреча всех национально-патриотических сил, объединенных левых. А затем на следующей неделе на пленуме и семинаре подведем окончательные итоги и вы увидите нашу согласованную позицию», — сказал политик.
Зюганов: КПРФ пока не определилась, будет ли участвовать в митинге «Левого фронта» Отметим также, что прошедшую избирательную кампанию Удальцов назвал «фарсом», а дебаты — «клоунадой», пишут «Новые Известия». В митинге приняли участие представители «Левого Фронта», КПРФ, Объединенной Коммунистической Партии, РРП, партии Рот Фронт.
Ранее лидер КПРФ заявил, что по собственным данным партии, результат Грудинина на 2,5 процентов выше, чем данные Центральной избирательной комиссии.
Напомним, по итогам обработки 99,94 процентов протоколов Владимир Путин одерживает победу с результатом 76,68%. Кандидат от КПРФ набрал 11, 77 процентов.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Новости за ночь: Путин остался без поздравлений Трампа Подождем до инаугурации. Путин рассказал о перестановках в кабмине Зюганов посетовал на заниженный результат Грудинина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посол РФ вызван в МИД Чехии70
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора175
Порошенко нашел замену российскому газу288
В Киеве дали ответ по выборам в РФ24
Крымский мост готовят к открытию73
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение