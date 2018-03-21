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Захарова высказалась об уходе Лаврова из МИД
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Захарова: публикации об уходе Лаврова с поста главы МИД РФ похожи на «подброшенную дезу» 

ТАСС 33 минуты назад
Фото: ТАСС
Публикации телеканала RTVI об уходе Сергея Лаврова с поста главы МИД РФ похожи на подброшенную дезинформацию. Об этом заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.
"Никаких источников, как я поняла, у канала нет, то есть это даже не сплетня, — написала Захарова на своей странице в Facebook. — Честно говоря, похоже на какую-то подброшенную дезу".
"Думаю, эта публикация RTVI — что-то вроде фейка. Возможно не намеренного, а по недосмотру. Хотя, кто знает", — добавила дипломат.
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