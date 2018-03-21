Захарова высказалась об уходе Лаврова из МИД

"Думаю, эта публикация RTVI — что-то вроде фейка. Возможно не намеренного, а по недосмотру. Хотя, кто знает", — добавила дипломат.

"Никаких источников, как я поняла, у канала нет, то есть это даже не сплетня, — написала Захарова на своей странице в Facebook. — Честно говоря, похоже на какую-то подброшенную дезу".