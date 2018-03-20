СМИ узнали, когда высылаемые британские дипломаты покинут Россию

Об этом заявил РИА «Новости» знакомый с ситуацией источник.

«Так как британской стороне дали неделю, то большинство уедет в конце этой недели», — отметил инсайдер.

Он отметил, однако, что дипломаты будут решать вопрос о том, когда покидать страну, согласно персональным предпочтениям.