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СМИ узнали, когда высылаемые британские дипломаты покинут Россию
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СМИ узнали, когда высылаемые британские дипломаты покинут Россию 

РИА «ФедералПресс» 7 часов назад
Об этом заявил РИА «Новости» знакомый с ситуацией источник.
«Так как британской стороне дали неделю, то большинство уедет в конце этой недели», — отметил инсайдер.
Он отметил, однако, что дипломаты будут решать вопрос о том, когда покидать страну, согласно персональным предпочтениям.
«ФедералПресс» напоминает, что ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что 23 российских дипломата вернутся на родину из-за якобы организованного Россией покушения на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Лондоне.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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