Источник рассказал, когда британские дипломаты покинут Россию

Британские дипломаты, которых объявили персоной нон-грата, покинут Россию в конце этой недели. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

"Так как британской стороне дали неделю, то большинство уедет в конце этой недели", — говорится в заявлении.

По его словам, дипломаты принимают решение о том, когда покинут Россию в соответствии со своими предпочтениями.