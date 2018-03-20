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Источник рассказал, когда британские дипломаты покинут Россию
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Источник рассказал, когда британские дипломаты покинут Россию 

Газета.Ru 7 часов назад
Фото: Газета.Ru
Британские дипломаты, которых объявили персоной нон-грата, покинут Россию в конце этой недели. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.
"Так как британской стороне дали неделю, то большинство уедет в конце этой недели", — говорится в заявлении.
По его словам, дипломаты принимают решение о том, когда покинут Россию в соответствии со своими предпочтениями.
Ранее глава МИД Сергей Лавров пообещал в качестве ответной меры на действия Великобритании выслать британских дипломатов из России.
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