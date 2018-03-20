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В ФРГ отреагировали на призыв украинского посла запретить поездки в Крым
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В ФРГ отреагировали на призыв украинского посла запретить поездки в Крым 

РИА Новости 16 минут назад
Фото: РИА Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар — РИА Новости, Виктор Лященко. Призывы посла Украины в Берлине Андрея Мельника запретить немецким гражданам визиты в Крым абсурдны и являются вмешательством во внутренние дела Германии, заявил глава фракции партии «Левые» в парламенте города Квакенбрюк Андреас Маурер.
Ранее Мельник призвал правительство ФРГ запретить нелегальные поездки немецких граждан в Крым через территорию Россию.
Маурер уже около восьми раз посещал российский Крым. Последний раз он прибыл на полуостров в качестве международного наблюдателя на выборах президента России. При этом политик заявил, что намерен провести в Крыму с семьей своей летний отпуск.
"Посол Мельник вмешивается во внутренние дела Германии. Это абсурдное заявление. Госпожа Меркель (канцлер Германии — ред.), правительство, министр иностранных дел не могут ни депутату земельного парламента, ни депутату районного парламента, ни депутату бундестага или вообще простому гражданину Германии запретить куда-то ехать и спрашивать еще в Украине", — сказал РИА Новости Маурер.
Политик расценил заявление украинского посла как автоматическую реакцию, направленную на демонстрацию Киеву своей работы и владения ситуацией.
"Я хочу огорчить посла Украины, что новая делегация посетит Крым уже в апреле. В нее войдут члены бундестага, земельных и региональных парламентов", — заявил Маурер.
Кроме того, в сентябре также намечен визит делегации немецкой молодежи в Крым.
"На это заявление посла Мельникова я даже думаю, что не будет официального ответа", — подчеркнул политик.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.
Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ, вопрос Крыма «закрыт окончательно».
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