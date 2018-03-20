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Посол Японии назвал тему первой после выборов встречи Путина с Абэ
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Посол Японии назвал тему первой после выборов встречи Путина с Абэ 

РИА Новости 23 минуты назад
Фото: РИА Новости
АБЭ НА ПЕРВОЙ ПОСЛЕ ВЫБОРОВ ВСТРЕЧЕ С ПУТИНЫМ В МАЕ ОБСУДИТ ПРОБЛЕМУ МИРНОГО ДОГОВОРА, ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ — ПОСОЛ ЯПОНИИ В РФ
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