В Екатеринбурге могут отменить выборы мэра

СМИ узнали о решении отменить выборы мэра в Екатеринбурге

В законодательное собрание Свердловской области готовятся для внесения законопроекты, которые отменят прямые выборы мэра Екатеринбурга и введут новую систему формирования городской думы. Об этом пишет "Коммерсантъ-Урал" со ссылкой на источник, близкий к региональной администрации.

В настоящее время в Екатеринбурге действует система, по которой мэр избирается на всенародных выборах и возглавляет гордуму. Администрацией города, в свою очередь, руководит нанятый по конкурсу сити-менеджер.

"Законопроекты будут внесены лично губернатором [Свердловской области] Евгением Куйвашевым. Когда — зависит от окончательной оценки администрации президента", — сказал источник. Согласно новым правилам, мэр Екатеринбурга должен будет избираться городскими депутатами из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией.

Помимо этого, поправки также снизят количество депутатов гордумы Екатеринбурга, избираемых по партийным спискам, с 18 до 10 человек.