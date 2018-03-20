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В Екатеринбурге могут отменить выборы мэра
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СМИ узнали о решении отменить выборы мэра в Екатеринбурге 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
В законодательное собрание Свердловской области готовятся для внесения законопроекты, которые отменят прямые выборы мэра Екатеринбурга и введут новую систему формирования городской думы. Об этом пишет "Коммерсантъ-Урал" со ссылкой на источник, близкий к региональной администрации.
В настоящее время в Екатеринбурге действует система, по которой мэр избирается на всенародных выборах и возглавляет гордуму. Администрацией города, в свою очередь, руководит нанятый по конкурсу сити-менеджер.
Согласно новым правилам, мэр Екатеринбурга должен будет избираться городскими депутатами из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией.
"Законопроекты будут внесены лично губернатором [Свердловской области] Евгением Куйвашевым. Когда — зависит от окончательной оценки администрации президента", — сказал источник.
Помимо этого, поправки также снизят количество депутатов гордумы Екатеринбурга, избираемых по партийным спискам, с 18 до 10 человек.
В сентябре 2018 года в Екатеринбурге должны пройти выборы мэра. В настоящий момент этот пост занимает Евгений Ройзман.
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