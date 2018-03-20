В Кремле ответили о нежелании Трампа поздравить Путина

В Кремле отреагировали на нежелание Трампа поздравить Путина

По его словам, президент Путин остается открытым для нормализации там, «это нам интересно и необходимо». «Президент получает большое количество поздравлений от зарубежных лидеров. Кто-то в силу графика не может позвонить, кто-то по иным причинам. Не нужно тут ничего сгущать», — добавил пресс-секретарь.

В целом, как отметил Песков, поздравлений Владимиру Путину с победой так много, что пока нельзя точно сказать, была ли телеграмма от США.