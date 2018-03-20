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В Кремле ответили о нежелании Трампа поздравить Путина
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В Кремле отреагировали на нежелание Трампа поздравить Путина 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Отсутствие поздравления от президента США Дональда Трампа в адрес вновь избранного президента России Владимира Путина не является недружественным шагом. Такое мнение высказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во вторник, 20 марта, передает корреспондент «Ленты.ру».
«Утро вечера мудренее», — сказал журналистам Песков.
По его словам, президент Путин остается открытым для нормализации там, «это нам интересно и необходимо». «Президент получает большое количество поздравлений от зарубежных лидеров. Кто-то в силу графика не может позвонить, кто-то по иным причинам. Не нужно тут ничего сгущать», — добавил пресс-секретарь.
В целом, как отметил Песков, поздравлений Владимиру Путину с победой так много, что пока нельзя точно сказать, была ли телеграмма от США.
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