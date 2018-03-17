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В Крыму прокомментировали заявление Анкары «об аннексии полуострова Россией»
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В Крыму прокомментировали заявление Анкары «об аннексии полуострова Россией» 

Свободная пресса 17 марта 2018
Георгий Мурадов — вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель республики при президенте РФ — прокомментировал заявление МИД Турции, в котором Анкара заявила, что в результате «нелегитимного референдума полуостров, принадлежащий Украине, был аннексирован Российской Федерацией».
Как передаёт РИА Новости, Мурадов напомнил Турции о послевоенных договорах, в которых безусловно признавался суверенитет России над Крымом.
При этом он подчеркнул, что никаких других документов между государствами по крымской теме не было.
«Как показывает история, забывать, а тем более игнорировать соглашения, заключенные в результате кровопролитий, крайне опасно», — подчеркнул вице-премьер.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что накануне Министерство иностранных дел Турции разместило на своем сайте заявление в связи с 4-ой годовщиной воссоединения Крыма с Россией.
В заявлении, в частности говорится, что в результате «нелегитимного референдума полуостров, принадлежащий Украине, был аннексирован Россией».
Кроме того, МИД Турции подчеркнул, что в ситуации с Крымом были нарушены нормы международного права.
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Справка «СП»
16 марта 2014 года в Крыму прошёл референдум, на котором 96,77% жителей полуострова проголосовали за воссоединение Крыма с Россией.
На следующий день Верховный Совет Автономной Республики Крым провозгласил Крым независимым суверенным государством и подписал с Россией договор о вхождении в состав РФ, а уже 18 марта президент РФ Владимир Путин внёс в Федеральное Собрание закон о принятии в состав РФ двух новых субъектов — республики Крым и города Севастополь.
Подробно об этом можно прочитать здесь.
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