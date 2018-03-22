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В США примут доклад по «вмешательству России»
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В США примут доклад по «вмешательству России» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Алексей Агарышев
Комитет палаты представителей США намерен в четверг принять текст доклада о предполагаемом российском вмешательстве в выборы в Соединенных Штатах, которое Москва категорически отрицает.
Как сообщается на сайте комитета, планируется принятие "Отчета по расследованию активных мероприятий России в ходе президентских выборов 2016 года".
Ожидается, что доклад будет в целом соответствовать позиции республиканского большинства в комитете. Республиканцы, как и демократы, не подвергают сомнению выводы американских спецслужб о "вмешательстве России" в американские выборы. Однако при этом республиканцы не видят никаких доказательств "сговора" между предвыборным штабом Дональда Трампа и Россией. Об этом они уже объявили ранее, вызвав яростную критику демократов.
Ведущий демократ комитета Адам Шифф заявил, что "абсолютно уверен" в наличии сговора между Трампом и Россией. По его словам, демократы опубликуют собственный 22-страничный документ в обоснование своего мнения.
Таким образом, де-факто будут обнародованы два доклада — республиканцев и демократов, однако доклад большинства получит более высокий статус, будучи скреплен голосованием в комитете. Согласия между двумя партиями по вопросу "сговора" не предвидится, а консенсус по "вмешательству", уже приведший к новым санкциям против России, сохранится.
Американские спецслужбы обвиняют Россию во "вмешательстве в выборы" в 2016 году, расследование на эту тему ведут спецпрокурор Роберт Мюллер и комитеты по разведке палаты представителей и сената. Ранее Мюллер предъявил обвинения 13 россиянам и трем российским компаниям во вмешательстве в выборы.
Помимо расследования Мюллера и комитета палаты представителей, аналогичное независимое расследование ведет комитет по разведке сената США.
Россия опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Кремль и Белый дом также опровергли подозрения в "сговоре Трампа с Россией".
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