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Масляков рассказал о чувстве юмора Путина
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Масляков рассказал о чувстве юмора Путина 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев
Президент международного союза КВН Александр Масляков рассказал о чувстве юмора российского лидера и сообщил, что Владимир Путин может появиться на финальной игре клуба в декабре.
Президент РФ Владимир Путин 1 марта посетил 1/8 финала высшей лиги КВН. Игра была показана 9 марта. Уже после выступлений Путин поднялся на сцену и поблагодарил КВНщиков за актуальность тем.
"Я его не пытал, доволен он или нет. Он — человек с замечательным чувством юмора, это мне и КВНщикам тоже известно очень давно. И тут он тоже замечательно на все реагировал. Игра, кстати, получилась неплохая", — сказал Масляков РИА Новости.
"В общем, игра была хорошая, у него было хорошее настроение", — добавил он.
Масляков отметил, что "у президентов есть традиция приходить на игру перед выборами", но Путин может посетить КВН уже в декабре.
"Может и на финал прийти. Дожить надо, это декабрь", — сказал он.
В ноябре прошлого года Путин наградил ведущего КВН Александра Маслякова орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.
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