В Италии призвали отменить «безумные санкции» против РФ

Кандидат в премьеры Италии Салвини призвал отменить санкции против России

"Экономические санкции против России являются безумием, направленным в отношении дружеского и соседнего рынка. Я хочу работать на благо мира, а не на войну. Я не хочу группировать "танкетки", как будто в игре "Риск". Опасность представляет собой исламский терроризм, но "танкетки" почему-то выдвигают против России. Вы действительно боитесь, что вас захватит российская армия?" — заявил известный политик в ходе публичного мероприятия, состоявшегося в понедельник вечером в североитальянском городе Удине. Кандидат в премьер-министры Италии от правоцентристской политической коалиции, лидер партии "Лига" Маттео Салвини призвал отменить "безумные" санкции, введенные Евросоюзом против РФ , и не нагнетать страх в связи с якобы существующей российской угрозой.

Салвини призвал итальянцев восстановить контроль над собственной страной. "Ни Берлин, ни Париж, ни Брюссель не должны объяснять нам, как управлять Италией", — подчеркнул он.

В ходе своего выступления 45-летний лидер "Лиги" напомнил о состоявшихся в воскресенье в России президентских выборах, убедительную победу на которых одержал Владимир Путин . "Вчера российский народ проголосовал, и я письменно поздравил президента Путина", — сказал Салвини.

В понедельник в своих аккаунтах в Facebook и Twitter Салвини опубликовал фотографию российского лидера с подписью "Хорошей работы, президент".

Салвини, возглавивший "Лигу" в декабре 2013 года, стал широко известен в Европе и за ее пределами, прежде всего, благодаря активной кампании против антироссийских санкций, а также резкой критике экономической политики ЕС и единой европейской валюты. Он стал первым итальянским партийным лидером, который открыто выступил за признание воссоединения Крыма с Россией. На состоявшихся 4 марта парламентских выборах в Италии коалиция правоцентристских сил, образованная партиями "Вперед, Италия", "Лига" и "Братья Италии", показала лучший результат, заручившись поддержкой 37% избирателей. При этом "Лига" заметно опередила партию экс-премьера Сильвио Берлускони , в результате чего Салвини стал кандидатом от правоцентристских сил на пост премьер-министра Италии.