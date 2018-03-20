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В Италии призвали отменить «безумные санкции» против РФ
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Кандидат в премьеры Италии Салвини призвал отменить санкции против России 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AFP 2018 / Alberto Pizzoli
Кандидат в премьер-министры Италии от правоцентристской политической коалиции, лидер партии "Лига" Маттео Салвини призвал отменить "безумные" санкции, введенные Евросоюзом против РФ, и не нагнетать страх в связи с якобы существующей российской угрозой.
"Экономические санкции против России являются безумием, направленным в отношении дружеского и соседнего рынка. Я хочу работать на благо мира, а не на войну. Я не хочу группировать "танкетки", как будто в игре "Риск". Опасность представляет собой исламский терроризм, но "танкетки" почему-то выдвигают против России. Вы действительно боитесь, что вас захватит российская армия?" — заявил известный политик в ходе публичного мероприятия, состоявшегося в понедельник вечером в североитальянском городе Удине.
Салвини призвал итальянцев восстановить контроль над собственной страной. "Ни Берлин, ни Париж, ни Брюссель не должны объяснять нам, как управлять Италией", — подчеркнул он.
В ходе своего выступления 45-летний лидер "Лиги" напомнил о состоявшихся в воскресенье в России президентских выборах, убедительную победу на которых одержал Владимир Путин. "Вчера российский народ проголосовал, и я письменно поздравил президента Путина", — сказал Салвини.
В понедельник в своих аккаунтах в Facebook и Twitter Салвини опубликовал фотографию российского лидера с подписью "Хорошей работы, президент".
Салвини, возглавивший "Лигу" в декабре 2013 года, стал широко известен в Европе и за ее пределами, прежде всего, благодаря активной кампании против антироссийских санкций, а также резкой критике экономической политики ЕС и единой европейской валюты. Он стал первым итальянским партийным лидером, который открыто выступил за признание воссоединения Крыма с Россией. На состоявшихся 4 марта парламентских выборах в Италии коалиция правоцентристских сил, образованная партиями "Вперед, Италия", "Лига" и "Братья Италии", показала лучший результат, заручившись поддержкой 37% избирателей. При этом "Лига" заметно опередила партию экс-премьера Сильвио Берлускони, в результате чего Салвини стал кандидатом от правоцентристских сил на пост премьер-министра Италии.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции. Страны ЕС сначала одобрили индивидуальные санкции против физических лиц, затем были предприняты секторальные ограничительные меры, которые затрагивают целые отрасли экономики. Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. 12 марта Совет ЕС продлил ограничительные меры "за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины" еще на шесть месяцев, до 15 сентября 2018 года.
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