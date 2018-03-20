РФ раскритиковала комиссара ООН по правам человека

Россия обвинила главу УВКПЧ ООН в дискредитации операции в Восточной Гуте

"На каком основании он включился в политизированную кампанию по дискредитации контртеррористической операции в Восточной Гуте? Насколько это соответствует требованиям Устава ООН о беспристрастности ооновских чиновников?" — сказала она в понедельник на неформальной встрече членов СБ ООН, посвященной правам человека в Сирии. Представитель постпредства РФ при ООН Ольга Мозолина раскритиковала верховного комиссара ООН по правам человека Зейда Раад аль Хуссейна за участие в политизированной кампании по дискредитации контртеррористической операции в Восточной Гуте.

"Хотели бы заметить, что Управление верховного комиссара не присутствует на земле и не может проверить достоверность распространяемых им сведений. Также хотели бы поинтересоваться, где был комиссар во время операции в Ираке и иракском Мосуле. Почему тогда он не проводил здесь брифингов и не поднимал свой голос в защиту гражданского населения этих районов?" — сказала Мозолина. На неформальной встрече Зейд Раад аль Хуссейн обвинил власти Сирии в жестоком применении силы против гражданских лиц, разрушении объектов гражданской инфраструктуры и других преступлениях.

Она отметила, что на счету коалиции под предводительством США — "многочисленные жертвы среди мирного населения и почти до основания разрушенная Ракка".