Ещё
РФ раскритиковала комиссара ООН по правам человека
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия обвинила главу УВКПЧ ООН в дискредитации операции в Восточной Гуте 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: © РИА Новости / Михаил Алаеддин
Представитель постпредства РФ при ООН Ольга Мозолина раскритиковала верховного комиссара ООН по правам человека Зейда Раад аль Хуссейна за участие в политизированной кампании по дискредитации контртеррористической операции в Восточной Гуте.
"На каком основании он включился в политизированную кампанию по дискредитации контртеррористической операции в Восточной Гуте? Насколько это соответствует требованиям Устава ООН о беспристрастности ооновских чиновников?" — сказала она в понедельник на неформальной встрече членов СБ ООН, посвященной правам человека в Сирии.
Встреча была созвана по инициативе Великобритании, США, Швеции и Франции после того, как в тот же день Россия и Китай заблокировали проведение заседания Совета Безопасности ООН по вопросам соблюдения прав человека в Сирии, указав, что права человека "не являются предметом повестки дня" СБ ООН, для этого есть Совет по правам человека в Женеве.
На неформальной встрече Зейд Раад аль Хуссейн обвинил власти Сирии в жестоком применении силы против гражданских лиц, разрушении объектов гражданской инфраструктуры и других преступлениях.
"Хотели бы заметить, что Управление верховного комиссара не присутствует на земле и не может проверить достоверность распространяемых им сведений. Также хотели бы поинтересоваться, где был комиссар во время операции в Ираке и иракском Мосуле. Почему тогда он не проводил здесь брифингов и не поднимал свой голос в защиту гражданского населения этих районов?" — сказала Мозолина.
Она отметила, что на счету коалиции под предводительством США — "многочисленные жертвы среди мирного населения и почти до основания разрушенная Ракка".
РИА Новости: последние новости
Масляков рассказал о чувстве юмора Путина Кандидат в премьеры Италии Салвини призвал отменить санкции против России Россия и КНР заблокировали заседание СБ ООН по правам человека в Сирии
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Газпром» простился с Южным газовым коридором53
В США отреагировали на победу Путина520
В Раде рассказали о «шокирующем» видео с Савченко59
Якубович обратился к Грудинину519
В РФ завезли тонны зараженного мяса
Видео
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
06:39
В США отреагировали на победу Путина
Политика
01:38
Путин призвал запасников на сборы
Армия
01:19
ЕС обозначил позицию по выборам в Крыму
Политика В мире
01:03
Дудь нашел способ сбрить усы Грудинину
Общество
03:04
Франция «накажет» Россию из-за Скрипаля
Политика
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
01:38
Путин ответил Макрону на обвинения по делу Скрипаля
Политика
01:19
Решен вопрос с британскими визами для россиян
В мире Общество
01:00
«Ракета стала разрушаться в мгновение ока»
Наука и техника Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение