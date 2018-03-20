Как «зеркальная дипломатия» отразится на экспатах и студентах

Как «зеркальная дипломатия» отразится на экспатах, студентах и болельщиках?

И без того не самый простой процесс получения британской визы, по словам экспертов, теперь станет еще более долгим и сложным. Британцы будут проверять документы, которые им передают визовые центры, еще более обстоятельно. Рассказывает член Ассоциации туроператоров России , гендиректор UTS Group Алексей Крылов

Алексей Крылов, член Ассоциации туроператоров России, гендиректор UTS Group: «У нас сложившиеся уже какие-то турпотоки измеряются от полумиллиона до миллиона человек в год. Поэтому больше будет длиться рассмотрение документов, более строго это будет проходить. Огромнейший поток на учебу едет. Это измеряется десятками тысяч детишек, студентов которые едут совершенствовать английский язык, Поэтому думаю, что рекомендация будет одна, особенно сейчас, в преддверии лета: делать это желательно заранее, закладывайте два месяца. Вот примерно такой подход».

Поток в обратную сторону значительно меньше, туристов практически нет. Ну а с оформлением бизнес-виз проблем быть не должно, считает британский предприниматель Ник Риз.

Ник Риз, британский предприниматель: «На мой взгляд, процесс получения российской визы мог быть быстрее. Но визовый центр в Англии работает превосходно, там всегда готовы быстро оказать помощь и ответить на все вопросы. Лично для меня получить визу было всегда достаточно легко. Однако для туристов это всегда несколько сложнее, но, в общем и целом, это все равно не так трудно. Что касается последних политических событий и их возможного влияния на процесс оформления визы, не думаю, что это скажется каким-либо существенным образом. Так или иначе, я думаю, что наказывать обычных людей, усложняя для них процесс оформления визы, — это самая последняя мера, к которой, я надеюсь, не прибегнут».

Больше всего переживают родители, чьи дети учатся в Великобритании. Недавно в The Times вышел материал, в котором предлагалось и вовсе выгнать отпрысков граждан, близких к российскому руководству, из британских школ. По словам местных жителей, сами же англичане в письмах к редакции и в соцсетях восприняли идею с резким негативом. Вот что об этом думает бизнесмен, один из учредителей компаний MrDoors и Le Futur Максим Валецкий , чьи дети учились в Великобритании:

Максим Валецкий, бизнесмен, один из учредителей компаний MrDoors и Le Futur: «Английская школа — это международное место, и английская школа — это один из самых успешных английских экспортных продуктов. Никто не будет наступать на горло собственной песне. Тереза Мэй не может запретить эти независимые английские школы. Неизвестно, у кого больше влияния — у какой-нибудь школы типа Вестминстера или у Терезы Мэй. Итон, Хэрроу, Вестминстер, Винчестер — авторитет ведущих частных школ будет посильнее авторитета правительства».

С нетерпением ждут британских студентов и в российских вузах, причем готовятся к их наплыву, говорит глава группы компаний Carfax Education Александр Никитич:

Александр Никитич, глава группы компаний Carfax Education: «Достаточно много каждый год приезжает студентов университетов, англичан, которые учат русский язык. Изучение русского языка было гораздо более популярным во времена „холодной войны“, поскольку был спрос. И сейчас возвращается новая „холодная война“, растет спрос на русский язык. Каждый год мы видим сотни, наверное, студентов, которые приезжают в Россию . Центры наиболее популярны, конечно, Москва Петербург интересны, Ярославль , Воронеж».