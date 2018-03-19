Владимира Путина поддержало максимальное число костромичей за всю историю

Более 68,7% костромичей, который 18 марта пришли на выборы Президента , поддержали Владимира Путина, узнал KOSTROMA.TODAY. Это предварительные итоги голосования.

Отметим, что это максимальное число голосов, которые Владимир Путин получал в Костромской области , начиная со своих первых выборов 2000 года.

Костромичи массово поддержали Владимира Путина.

Интересно, что в процентах он в этот раз получил несколько меньше, чем в 2004 г. Однако за счет увеличения явки число проголосовавших за Владимира Путина выросло и составило 221449 костромичей.

Как в Костромской области голосовали за Владимира Путина в последние 20 лет?

Результат Президента в целом по России намного выше — за него свои голоса отдали 76,65% россиян.

Отличаются от среднероссийских и результаты других кандидатов. Как и всегда, в Костромской области выше поддержка кандидатов от коммунистов ЛДПР . В частности, Павла Грудинина (КПРФ) у нас выбрали 16,1% избирателей, а результат по России — 11,8%.

Такая же история с Владимиром Жириновским . Большинство россиян отдали ему 5,67% голосов, а костромичи — 9,2%.

Зато результат Ксении Собчак у нас, против ожиданий, совсем чуть-чуть меньше, чем общероссийский. У нас Ксению Анатольевну поддержали 1,5% избирателей, а в целом по России — 1,66.

Меньше всего у нас набрал Максим Сурайкин («Коммунисты России») — 0,7% голосов.

Напомним, избранный Президент будет управлять Россией 6 лет.