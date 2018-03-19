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Владимира Путина поддержало максимальное число костромичей за всю историю
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Владимира Путина поддержало максимальное число костромичей за всю историю 

Kostroma.Today 17 часов назад
Фото: Kostroma.Today
Более 68,7% костромичей, который 18 марта пришли на выборы Президента, поддержали Владимира Путина, узнал KOSTROMA.TODAY. Это предварительные итоги голосования.
Отметим, что это максимальное число голосов, которые Владимир Путин получал в Костромской области, начиная со своих первых выборов 2000 года.
Костромичи массово поддержали Владимира Путина.
Интересно, что в процентах он в этот раз получил несколько меньше, чем в 2004 г. Однако за счет увеличения явки число проголосовавших за Владимира Путина выросло и составило 221449 костромичей.
Как в Костромской области голосовали за Владимира Путина в последние 20 лет?
Результат Президента в целом по России намного выше — за него свои голоса отдали 76,65% россиян.
Отличаются от среднероссийских и результаты других кандидатов. Как и всегда, в Костромской области выше поддержка кандидатов от коммунистов и ЛДПР. В частности, Павла Грудинина (КПРФ) у нас выбрали 16,1% избирателей, а результат по России — 11,8%.
Такая же история с Владимиром Жириновским. Большинство россиян отдали ему 5,67% голосов, а костромичи — 9,2%.
Зато результат Ксении Собчак у нас, против ожиданий, совсем чуть-чуть меньше, чем общероссийский. У нас Ксению Анатольевну поддержали 1,5% избирателей, а в целом по России — 1,66.
Меньше всего у нас набрал Максим Сурайкин («Коммунисты России») — 0,7% голосов.
Напомним, избранный Президент будет управлять Россией 6 лет.
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