США обвинили РФ в подрыве американо-саудовских отношений

"Это пример того, как Россия с одной стороны помогает, но за кулисами раздувает кризис… таким образом, который явно предназначен для подрыва американо-саудовских отношений", — сказал представитель администрации.

Также, по его словам, Россия "сделала ряд обещаний иранскому режиму" по поставкам оружия, таким как продвинутые модели танков и военные самолеты.