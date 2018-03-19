Россия не позволила провести заседание СБ ООН по Сирии

Россия не позволила Западу провести заседание СБ ООН по теме прав человека в Сирии

США, Совет Безопасности ООН в понедельник принял решение не проводить заседание по ситуации в области прав человека в Сирии . С инициативой проведения встречи выступили Великобритания Франция и их союзники, однако в ходе проведенного по просьбе России процедурного голосования им не удалось заручиться поддержкой необходимого большинства в девять членов Совбеза. За включение темы прав человека в Сирии в повестку дня высказались восемь государств, еще четыре, включая Россию и Китай , проголосовали против, еще три страны воздержались. "Пункт повестки дня не был утвержден, так как не набрал нужное количество голосов", — резюмировал председательствующий в СБ в марте голландский дипломат Карел Ян Густаф ван Остером. После этого он объявил встречу закрытой.