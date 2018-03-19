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Россия не позволила провести заседание СБ ООН по Сирии
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Россия не позволила Западу провести заседание СБ ООН по теме прав человека в Сирии 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Reuters
Совет Безопасности ООН в понедельник принял решение не проводить заседание по ситуации в области прав человека в Сирии. С инициативой проведения встречи выступили Великобритания, США, Франция и их союзники, однако в ходе проведенного по просьбе России процедурного голосования им не удалось заручиться поддержкой необходимого большинства в девять членов Совбеза.
За включение темы прав человека в Сирии в повестку дня высказались восемь государств, еще четыре, включая Россию и Китай, проголосовали против, еще три страны воздержались.
"Пункт повестки дня не был утвержден, так как не набрал нужное количество голосов", — резюмировал председательствующий в СБ в марте голландский дипломат Карел Ян Густаф ван Остером.
После этого он объявил встречу закрытой.
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 Ещё 6 источников 
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