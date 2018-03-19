РФ помешала СБ ООН обсудить права человека

Россия помешала Совбезу ООН обсудить права человека в Сирии

По словам заместителя постоянного представителя России при ООН Геннадия Кузьмина, права человека не являются предметом повестки дня Совета Безопасности, поэтому встреча безосновательна. Он добавил, что для рассмотрения подобных вопросов в Женеве работает Совет по правам человека

Боливия и Кузьмин попросил провести голосование, в котором приняли участие 15 стран. Четыре из них — Россия, Китай Казахстан — проголосовали против. Три страны воздержались. Предварительная повестка не была принята из-за отсутствия достаточного количества голосов.

США, Франции и Представители Великобритании Швеции заявили, что организуют неформальное заседание, где выступит верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раада аль-Хусейн.

Россия как постоянный член СБ ООН обладает правом вето и может блокировать любые резолюции ООН вне зависимости от уровня их поддержки. Право вето не распространяется на голосования по процедурным вопросам.