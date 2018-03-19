Британия давит на российские СМИ

В самой редакции агентства это решение назвали "позорным" моментом в 230-летней истории организации. В "Спутнике" считают, что у исключения агентства из Торговой палаты есть очевидный политический подтекст, а решение нарушает принципы независимости и аполитичности, который декларирует организация.

В Великобритании членство в торговых палатах — стандартная практика. Это позволяет налаживать бизнес-контакты и принимать участие в деловой жизни страны и региона, сообщает телеканал "Россия 24".