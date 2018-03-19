Жириновский написал о хмурых и молчаливых голосовавших за Путина

По мнению главы партии ЛДПР Владимира Жириновского, три четверти россиян, голосовавших за Путина, должны радоваться, а не быть хмурыми и молчаливыми.

Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский , принимавший участие в президентских выборах, раскритиковал россиян за хмурые лица и молчаливость. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Итоги выборов объявили еще год назад, и вчера, по сути, ничего не изменилось. Поэтому сегодня, как я и говорил, люди едут на работу с угрюмыми лицами. Но раз столько людей проголосовало за кандидата-победителя — три четверти избирателей — они вроде бы все радоваться должны? Их избранник стал главой государства все-таки. А они хмурые едут, молчат», — сообщил Жириновский.

Он оценил состоявшиеся выборы также отрицательно, «как и все последние за 30 лет». Всему виной — условия ведения кампании, которые, по его мнению, якобы были неравны.

Он заявил, что некоторые кандидаты были «подставные»:

«Например, сегодня стало известно, что Собчак предлагали большие деньги за участие в выборах. Грудинин взял напрокат КПРФ , чтобы раскрутиться и в будущем пойти на губернаторские выборы. Титов прямо говорит, что он лишь пиарил свою программу. Сурайкин думает, что может быть конкурентом КПРФ».

По предварительным данным подсчета ЦИК, действующий глава государства Владимир Путин побеждает со значительным отрывом от других кандидатов, набирая 76,67% голосов после обработки данных 99,75% протоколов участковых комиссий. Это рекордная в его политической карьере поддержка избирателей.

Второе место занимает Павел Грудинин с результатом 11,8%, третье — Владимир Жириновский с результатом 5,66%. Ксения Собчак заняла четвертое место, набрав 1,67%, Григорий Явлинский стал пятым, получив 1,04%. Борис Титов набрал 0,76%, Максим Сурайкин получил 0,68%, Сергей Бабурин набрал 0,65%.