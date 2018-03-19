Западные лидеры не торопятся поздравлять Путина 

Запад молчит: европейские и американские лидеры не торопятся поздравлять Владимира Путина с победой на выборах. На момент публикации статьи результаты голосования не прокомментировал ни Дональд Трамп, ни Ангела Меркель, ни Тереза Мэй, ни другие видные западные политики.
Поздравления все же прозвучали со стороны властей Китая, Казахстана, Белоруссии, Кубы и ряда правых европейских партий. Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что говорить о «честной политической конкуренции» на президентских выборах в России нельзя.
Выборы президента России оказались на первых полосах едва ли не всех международных изданий. «Путин одержал сокрушительную победу на президентских выборах», — гласит заголовок Associated Press. По мнению агентства, в таком результате никто не сомневался, ведь противниками действующего президента были семеро «малых кандидатов», а главный оппонент власти Алексей Навальный не было допущен до участия в кампании. В статье говорится, что главной целью Кремля было получить достаточно высокий результат, чтобы заявить о «неоспоримом» мандате на власть.
Многие издания направили репортеров на избирательные участки — как в Москве, так и в других регионах России. В частности, журналист Al Jazeera пообщался с избирателями на одном из московских УИКов и у станции метро «Бабушкинская».
В статье приводятся три реплики: пенсионерка Галина Прокопьевна проголосовала за Путина, потому что «любит и уважает» его; 32-летняя девушка Катя не стала голосовать, потому что «в России нет выборов, а все кандидаты такие же, как в прошлый раз»; студент Кирилл поддерживает Путина, но на участок не пошел, потому что «все и так решено». Нарушений на участке Al Jazeera не зафиксировала.
При этом во всех статьях о российских выборах международная пресса приводит сообщения о многочисленных нарушениях в различных регионах России. ВВС со ссылкой на ассоциацию «Голос» и других наблюдателей сообщает о вбросе бюллетеней, препятствовании наблюдению, подозрениях о «каруселях» и блокировании видеотрансляции с участков. В статье указано, что глава ЦИК Элла Памфилова заявила об отсутствии серьезных нарушений.
«Путин побеждает на выборах, и никто не удивлен», — пишет CNN. Телеканал отмечает, что к концу срока президенту будет 71 год и он не сможет избираться на новый срок в соответствии с действующими законами. Однако пока у Путина нет явного преемника, а значит, российский лидер может попытаться найти способ продлить свою власть за пределы нового срока, заключает CNN.