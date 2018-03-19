Западные лидеры не торопятся поздравлять Путина

Казахстана, Белоруссии, Поздравления все же прозвучали со стороны властей Китая Кубы и ряда правых европейских партий. Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что говорить о «честной политической конкуренции» на президентских выборах в России нельзя.

Выборы президента России оказались на первых полосах едва ли не всех международных изданий. «Путин одержал сокрушительную победу на президентских выборах», — гласит заголовок Associated Press . По мнению агентства, в таком результате никто не сомневался, ведь противниками действующего президента были семеро «малых кандидатов», а главный оппонент власти Алексей Навальный не было допущен до участия в кампании. В статье говорится, что главной целью Кремля было получить достаточно высокий результат, чтобы заявить о «неоспоримом» мандате на власть.

Многие издания направили репортеров на избирательные участки — как в Москве , так и в других регионах России. В частности, журналист Al Jazeera пообщался с избирателями на одном из московских УИКов и у станции метро «Бабушкинская».

В статье приводятся три реплики: пенсионерка Галина Прокопьевна проголосовала за Путина, потому что «любит и уважает» его; 32-летняя девушка Катя не стала голосовать, потому что «в России нет выборов, а все кандидаты такие же, как в прошлый раз»; студент Кирилл поддерживает Путина, но на участок не пошел, потому что «все и так решено». Нарушений на участке Al Jazeera не зафиксировала.

При этом во всех статьях о российских выборах международная пресса приводит сообщения о многочисленных нарушениях в различных регионах России. ВВС со ссылкой на ассоциацию «Голос» и других наблюдателей сообщает о вбросе бюллетеней, препятствовании наблюдению, подозрениях о «каруселях» и блокировании видеотрансляции с участков. В статье указано, что глава ЦИК Элла Памфилова заявила об отсутствии серьезных нарушений.