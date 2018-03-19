Высказывание музыканта Андрея Макаревича о россиянах как о «злобных дебилах» не оставило равнодушной и официального представителя МИД РФ Марию Захарову.
>> Макаревич назвал россиян "злобными дебилами"
«Все, кто еще захочет назвать россиян «злобными дебилами» или еще как-нибудь, вспоминайте эксперимент 2018 года: ваш кандидат, назвавший народ «генетическим отребьем», набрал свои 1,6%. Перестаньте нас оскорблять — права такого не имеете!», — потребовала Захарова в Facebook.
Ранее слова Макаревича прокомментировали музыкант Юрий Лоза и депутат Госдумы Наталья Поклонская.