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«Перестаньте нас оскорблять»
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Захарова ответила Макаревичу 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Высказывание музыканта Андрея Макаревича о россиянах как о «злобных дебилах» не оставило равнодушной и официального представителя МИД РФ Марию Захарову.
>> Макаревич назвал россиян "злобными дебилами"
«Все, кто еще захочет назвать россиян «злобными дебилами» или еще как-нибудь, вспоминайте эксперимент 2018 года: ваш кандидат, назвавший народ «генетическим отребьем», набрал свои 1,6%. Перестаньте нас оскорблять — права такого не имеете!», — потребовала Захарова в Facebook.
Ранее слова Макаревича прокомментировали музыкант Юрий Лоза и депутат Госдумы Наталья Поклонская.
Напомним, что, находясь на гастролях в США, лидер группы «Машина времени» написал в Facebook, что американцы «спокойнее, добрее и веселее нас». При этом музыкант отметил, что в России «открыли какой-то двадцать пятый кадр, который реально превращает людей в злобных дебилов».
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