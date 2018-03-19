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МИД опроверг разработку программы «Новичок»
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МИД заявил, что программа «Новичок» не разрабатывается на территории России 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Министерство иностранных дел РФ в ответ на призыв ЕС раскрыть информацию о программе "Новичок" заявило, что Москве предъявлять нечего, в России это вещество не производится и не хранится.
В понедельник в Брюсселе прошел совет по иностранным делам с участием 27 стран, одним из главных пунктов в повестке значилось дело экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Совет принял заявление, в котором призвал Россию "в срочном порядке рассмотреть вопросы, поставленные Британией и международным сообществом, и обеспечить незамедлительное, полное и всестороннее раскрытие ОЗХО информации о своей программе "Новичок"".
"Совет ЕС игнорирует тот факт, что все химическое оружие в России было уничтожено. Это подтверждено ОЗХО в 2017 году. Следует ли это расценивать как недоверие ЕС и Великобритании к этой профильной международной организации? "Предъявлять", как от нас того требует ЕС, абсолютно нечего — никаких отравляющих веществ "Новичок" в России не производится и не хранится", — заявили в МИД.
Вместо этого российское ведомство рекомендовало Евросоюзу обратиться с аналогичным требованием к Великобритании и ряду стран-членов ЕС, "где, видимо, продолжается разработка таких веществ".
"Рекомендуется ЕСовским партнёрам начать с организации ознакомительного визита в правительственную лабораторию оружия массового поражения в британском Портон-Дауне, что в нескольких километрах от города Солсбери", — добавили в МИД.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает. По словам посла РФ в Лондоне Александра Яковенко, британские власти обвиняют Россию в использовании вещества А234, которое они приравнивают к "Новичку".
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