Чижов высказался о позиции Британии в «деле Скрипаля»

"Во-вторых, оно нарушило свои обязательства по двусторонней российско-британской консульской конвенции, не предоставив доступа к одной из пострадавших, Юлии Скрипаль, которая является российской гражданкой. И к тому же, не предоставив никакой информации о таинственном уходе в мир иной Николая Глушкова, который был найден, как теперь говорят, задушенным в Лондоне. Чем это объясняется? Ну, наверное, есть что скрывать", — предположил российский постпред, отвечая на просьбу прокомментировать секретность, которую Лондон организовал вокруг этого дела.

"Теперь остается полагаться на выводы технических экспертов ОЗХО, которых Лондону все-таки пришлось вызвать", — добавил он.

Он отметил, что, во-первых, "британское правительство не выполнило своих обязательств по Международной конвенции о запрещении химического оружия".