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Чижов высказался о позиции Британии в «деле Скрипаля»
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Чижов предположил, что может скрываться за секретностью в «деле Скрипаля» 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: © AFP 2018 / Ben Stansall
Британские власти в ситуации с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля не выполнили свои международные обязательства по ряду конвенций, а секретность вокруг этого инцидента может объясняться тем, что Лондону есть, что скрывать, заявил российским журналистам постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.
"Они говорят о транспарентности и от нас ждут транспарентности, но сами все держат в секрете, так же, как в секрете держали и другие расследования таинственных смертей выходцев из России на территории Великобритании. Имена известны, это череда скончавшихся за последние годы либо российских, либо бывших российских граждан", — сказал Чижов.
Он отметил, что, во-первых, "британское правительство не выполнило своих обязательств по Международной конвенции о запрещении химического оружия".
"Во-вторых, оно нарушило свои обязательства по двусторонней российско-британской консульской конвенции, не предоставив доступа к одной из пострадавших, Юлии Скрипаль, которая является российской гражданкой. И к тому же, не предоставив никакой информации о таинственном уходе в мир иной Николая Глушкова, который был найден, как теперь говорят, задушенным в Лондоне. Чем это объясняется? Ну, наверное, есть что скрывать", — предположил российский постпред, отвечая на просьбу прокомментировать секретность, которую Лондон организовал вокруг этого дела.
"Теперь остается полагаться на выводы технических экспертов ОЗХО, которых Лондону все-таки пришлось вызвать", — добавил он.
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