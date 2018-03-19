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Трамп отказался поздравлять Путина с победой на выборах
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Трамп отказался поздравлять Путина с победой на выборах 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Leah Millis / Reuters
Президент США Дональд Трамп не намеревался поздравлять российского коллегу Владимира Путина с победой на выборах. В его расписании не запланирован телефонный звонок по этому случаю, сказал Reuters представитель Белого дома Хоган Гидли.
По его словам, переизбрание Путина на высший пост не стало неожиданностью для администрации Трампа.
«Мы будем работать, чтобы развивать отношения с Россией, и мы будем накладывать санкции, если Россия будет угрожать нашим интересам. Но мы также будем искать возможность для совместной работы, в случаях, когда это соответствует нашим интересам», — заявил Гидли.
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