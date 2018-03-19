Трамп отказался поздравлять Путина с победой на выборах 

«Мы будем работать, чтобы развивать отношения с Россией, и мы будем накладывать санкции, если Россия будет угрожать нашим интересам. Но мы также будем искать возможность для совместной работы, в случаях, когда это соответствует нашим интересам», — заявил Гидли.

По его словам, переизбрание Путина на высший пост не стало неожиданностью для администрации Трампа.