Украина пожаловалась Евросоюзу на выборы в Крыму

Фамилии из списка она называть отказалась, но отметила, что этот документ Киев рассматривает как основу для введения санкций против лиц, находящимся в списке.

Ранее 19 марта президент Украины Петр Порошенко назвал сфальсифицированными результаты голосования на выборах президента России в Крыму.

«Легитимными президентскими выборами в Крыму могут быть только выборы президента Украины. Это был выбор без выбора, без реальной политической конкуренции, без свободы слова, без равных возможностей», — добавил он.

«Говоря известным российским фразеологизмом, это — "филькина грамота". Ее Кремль теперь и будет использовать в гибридной информационной войне, которую он ведет не только против Украины, а против всего мира», — говорится в заявлении Порошенко.

18 марта в России прошли выборы президента. По результатам обработки 99,83 процента бюллетеней Владимир Путин набрал 76,6 процента голосов. В Крыму за Путина проголосовали 92,15 процента избирателей, в Севастополе — 90,19 процента.