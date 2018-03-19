Джонсон рассказал о совместных с НАТО мерах против России

"Мы разделяем точку зрения, что отравление (бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля — это не обособленный вопрос. Это модель безответственного поведения российского государства, это поведение продолжается много лет — от российской аннексии Крыма до кибератак и вовлечения в сирийскую войну. Российское государство себя показало", — сказал Джонсон.

По словам главы британского МИДа, Россия нарушает международное право, а также игнорирует ценности Великобритании.

"Мы работаем с нашими партнерами по широкому кругу мер, направленных на противодействие кибервойнам, наши спецслужбы сотрудничают. Мы работаем над тем, чтобы бороться с дезинформацией, которая идет из России, с fake news", — подчеркнул Джонсон.