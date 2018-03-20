Представитель Порошенко в Раде: момент для разрыва дипотношений с РФ еще не наступил

"Видимо, подойдет момент, когда нам надо будет разрывать эти дипломатические отношения (с РФ — прим. ТАСС). Наверное, сейчас это еще не тот критический момент для разрыва (дипотношений). Не мне принимать это решение", — сказала Луценко, отвечая на вопрос, не последует ли за непризнанием выборов президента РФ разрыв дипломатических отношений.

В то же время она отметила, что «решение о разрыве дипломатических отношений между Украиной и Россией будет приниматься при консультации международных партнеров».

Ранее Порошенко заявил, что не поддерживает разрыв дипотношений с РФ, на чем настаивает ряд политических сил на Украине.

Во вторник Рада намерена рассмотреть «Проект постановления о заявлении Верховной рады Украины по поводу непризнания Украиной легитимности выборов президента РФ, их результатов, правовых последствий и, соответственно, актов нелегитимно избранного на эту должность лица». Официальный Киев выступил категорически против проведения голосования на территории Крыма , которую считает частью Украины.

Президент Украины Петр Порошенко в понедельник заявил, что обнародованные в РФ официальные данные о выборах в Крыму являются фальсификацией.

Референдум в Крыму

Согласно предварительным данным, Владимир Путин победил на выборах президента РФ, набрав 76,66% голосов. В Крыму за него проголосовали 92,15% избирателей.