Президент Ливана поздравил Путина с победой на президентских выборах

"Президент республики отправил телеграмму российскому президенту Владимиру Путину с поздравлением по случаю его переизбрания президентом Российской Федерации", — говорится в заявлении пресс-службы, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Согласно заявлению, Ливан связывают крепкие дружеские отношения с Россией , он настроен на продолжение долгой истории сотрудничества с РФ в свете мудрого руководства Россией Владимиром Путиным.