Слуцкий: непризнание Западом выборов президента в Крыму не имеет ничего общего с реалиями

"Позиция Запада о непризнании выборов президента в Крыму не имеет ничего общего с реалиями. Результат Владимира Путина на полуострове — более 90% в его поддержку — говорит сам за себя. Крым выбрал Россию , Крым выбрал Путина, а не [президента Украины Петра] Порошенко", — сказал Слуцкий.

По его словам, рекордный показатель поддержки населения свидетельствует, в том числе и о том, что «ни о какой российской аннексии, как это пытается представить Киев, никогда не шло речи». «Чем быстрее Запад осознает добровольный характер присоединения Крыма к России, тем быстрее стабилизируется международная ситуация, уйдут в прошлое агрессия и провокации», — заключил глава комитета.