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Швеция прокомментировала возможную причастность к программе «Новичка»
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Швеция прокомментировала возможную причастность к программе «Новичка» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Стокгольм отвергает утверждения о том, что вещество, которым мог быть отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, могло быть произведено на ее территории, заявило шведское посольство.
В то же время в МИД России подчеркнули, что никаких обвинений в адрес Швеции не выдвигали, передает РИА «Новости».
В понедельник МИД Швеции вызвал посла России Виктора Татаринцева в связи с заявлением официального представителя МИД России Марии Захаровой о возможном производстве в королевстве отравляющего вещества «Новичок».
Перед этим Мария Захарова назвала страны, где мог производиться отравляющий газ «Новичок». Кроме Швеции она перечислила Великобританию, Словакию, Чехию и США.
В среду в МИД проходит брифинг для иностранных дипломатов по делу Скрипаля. На него записалось 140 представителей других стран. Послы Британии и США отказались в нем участвовать.
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