Швеция прокомментировала возможную причастность к программе «Новичка»

Стокгольм отвергает утверждения о том, что вещество, которым мог быть отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль , могло быть произведено на ее территории, заявило шведское посольство.

Словакию, Чехию и США. Перед этим Мария Захарова назвала страны, где мог производиться отравляющий газ «Новичок». Кроме Швеции она перечислила Великобританию

В среду в МИД проходит брифинг для иностранных дипломатов по делу Скрипаля. На него записалось 140 представителей других стран. Послы Британии и США отказались в нем участвовать.