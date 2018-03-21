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Захарова прокомментировала отказ зарубежных послов участвовать в обсуждении дела Скрипаля
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Захарова прокомментировала отказ зарубежных послов участвовать в обсуждении дела Скрипаля 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о том, как проходит подготовка брифинга российского МИДа на тему отравления в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом она написала в своем фейсбуке.
"Формат приглашения, которое было разослано в посольства — посол+1 сотрудник посольства. Решение о том, участвует ли посол и берет с собой коллегу, или делегирует участие другим сотрудникам посольства (не больше двух), принимается непосредственно посольством", — заявила Захарова.
Она также отметила, что в настоящее время аккредитовались 140 человек, но будет еще больше.
"Некоторые, комментируя свое участие журналистам, отмечают, что будут представлены на рабочем уровне. Многие послы придут лично. Но дело не в статусе, а в содержании разговора. Вопросов много, в том числе и у российской стороны", — добавила Захарова.
Ранее сообщалось, что послы США и КНР отказались от участия во встрече МИД России по делу Скрипаля.
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