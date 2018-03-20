Посол РФ: россиянам в Британии поступают угрозы

«Угрозы звучат, причем не только в отношении корреспондентов, но и дипломатов, по отношению к простым российским гражданам», — сказал дипломат.

«Мы будем ставить вопросы перед британской стороной, будем указывать им на то, что такой тон в британской прессе и такая истерика абсолютно недопустимы. Для нас важно создать максимально безопасные условия, чтобы нашим людям никто не угрожал, чтобы они находились в безопасности», — добавил Яковенко.

Посол отметил, что Москва не видит со стороны Лондона никаких сигналов о сотрудничестве по делу экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля . В основном британцы занимаются жесткими обвинениями в адрес России.