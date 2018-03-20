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Посол РФ: россиянам в Британии поступают угрозы
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Посол РФ: россиянам в Британии поступают угрозы 

BFM.RU 4 часа назад
Фото: Парламентская газета
В адрес дипломатов, российских СМИ и простых россиян в Великобритании поступают угрозы. Об этом заявил посол РФ в королевстве Александр Яковенко, передает ТАСС.
«Угрозы звучат, причем не только в отношении корреспондентов, но и дипломатов, по отношению к простым российским гражданам», — сказал дипломат.
«Мы будем ставить вопросы перед британской стороной, будем указывать им на то, что такой тон в британской прессе и такая истерика абсолютно недопустимы. Для нас важно создать максимально безопасные условия, чтобы нашим людям никто не угрожал, чтобы они находились в безопасности», — добавил Яковенко.
Посол отметил, что Москва не видит со стороны Лондона никаких сигналов о сотрудничестве по делу экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. В основном британцы занимаются жесткими обвинениями в адрес России.
Дипломат также указал на статью министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона, где он подверг критике прошедшие в России 18 марта президентские выборы. По мнению Яковенко, «для министра писать такие статьи по меньшей мере удивительно».
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