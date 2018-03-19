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ЕС ждет от России аргументированной реакции по «делу Скрипаля»
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ЕС ждет от России аргументированной реакции по «делу Скрипаля» 

РИА Новости 6 часов назад
БРЮССЕЛЬ, 19 мар — РИА Новости, Александр Шишло. Евросоюз ждет от России конкретной аргументации по «делу Скрипаля», заявил в понедельник глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс.
"Российским властям надлежит отреагировать иным образом, нежели простым комментарием. То, что мы запрашиваем, — это конкретные аспекты, и, в частности, в рамках международных конвенций", — сказал он журналистам в Брюсселе на полях встречи глав МИД 28 стран-членов ЕС.
ЕС всерьез рассматривает заявления Британии о возможной причастности российской стороны к инциденту с отравлением в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, призывает Москву ответить на поставленные Лондоном вопросы и раскрыть ОЗХО все данные по программе «Новичок», говорилось в распространенном в понедельник заявлении Совета ЕС по иностранным делам.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок» причастно российское государство. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей.
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