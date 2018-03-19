Явлинский назвал выборы президента плебисцитом

"Считаю, что политика в России требует коренных перемен. Это касается политики экономической, внешней и внутренней. Прежде всего, необходима нормализация отношений с Украиной и вывод войск из Сирии. Нужны коренные экономические реформы, недопущение гонки вооружений и большой войны", — добавил Явлинский.

На встрече Путина с кандидатами, баллотировавшимися в президенты РФ, Явлинский сказал, что "состоявшаяся 18 марта процедура является, с нашей точки зрения, не выборами, а плебисцитом". "Никакой конкурентной борьбы в ней не было", — приводит партия слова политика.