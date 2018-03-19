Путин ответил Макрону на обвинения по делу Скрипаля

Путин заявил Макрону о бездоказательности обвинений против РФ по делу Скрипаля

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном обратил внимание на бездоказательный характер обвинений в адрес России по так называемому делу Скрипаля

" [В разговоре двух лидеров] затронут также инцидент в Солсбери, — говорится в сообщении пресс-службы Кремля. — С российской стороны обращено внимание на бездоказательный характер выдвинутых в адрес России обвинений, подтверждена готовность к проведению совместных расследований случившегося".

>> Посол России вызван в МИД Швеции "Обстоятельно обсуждены вопросы сирийского урегулирования в контексте выполнения резолюции Совета Безопасности ООН 2401 и кризисная ситуация на Украине с учетом важности реализации "минских договоренностей", — добавили в Кремле.

Разговор состоялся по инициативе французской стороны. Макрон поздравил Путина с победой на президентских выборах и высказался в пользу продолжения совместной работы по дальнейшему развитию многопланового российско-французского сотрудничества, в частности, между гражданскими обществами в рамках "Трианонского диалога". "Условлено продолжить обмен мнениями на различных уровнях по поднятым в беседе вопросам", — отметили в пресс-службе.

4 марта осужденный в РФ за шпионаж экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества и были обнаружены без сознания на скамейке у торгового центра The Maltings в Солсбери — городе, расположенном в 140 км от Лондона. Оба сейчас находятся в больнице в критическом состоянии. Британские власти обвинили РФ в причастности к отравлению, но каких-либо доказательств не представили. Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и о приостановке двусторонних контактов на высоком уровне.