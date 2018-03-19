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Путин рассказал, в чем цель любой власти
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Путин рассказал, в чем цель любой власти 

Мир24 7 часов назад
Президент России глава государства Владимир Путина назвал конечную цель любой власти. Заявление прозвучало на встрече с другими претендентами на высший пост, сообщается на сайте Кремля.
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