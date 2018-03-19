Посол России вызван в МИД Швеции в связи с делом Скрипаля

>> Еще одна страна вышлет российских дипломатов «Мы можем подтвердить, что российский посол вызван в МИД во вторник. Речь идёт о заявлении представителя МИД Захаровой. Детали обсуждения не раскрываются», — рассказали ТАСС в ведомстве.

Ранее Мария Захарова заявила, что в России и Советском Союзе никогда не было исследований по разработке химических веществ с кодовым названием «Новичок» (в британской классификации А-234).

Словакии, Она отметила, что данное вещество могло быть разработано в Чехии Великобритании , Швеции или США