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Посол России вызван в МИД Швеции
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Посол России вызван в МИД Швеции в связи с делом Скрипаля 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Посол России в Швеции Виктор Татаринцев вызван во вторник, 20 марта, в МИД королевства в связи с заявлением официального представителя российского МИД Марии Захаровой о возможном шведском происхождении нервно-паралитического вещества, которое было использовано в инциденте с отравлением в Солсбери.
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«Мы можем подтвердить, что российский посол вызван в МИД во вторник. Речь идёт о заявлении представителя МИД Захаровой. Детали обсуждения не раскрываются», — рассказали ТАСС в ведомстве.
Ранее Мария Захарова заявила, что в России и Советском Союзе никогда не было исследований по разработке химических веществ с кодовым названием «Новичок» (в британской классификации А-234).
Она отметила, что данное вещество могло быть разработано в Чехии, Словакии, Великобритании, Швеции или США.
Власти Великобритании утверждают, что российская сторона причастна к отравлению в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
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