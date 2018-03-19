Косачёв: Русофобы из ЕС не хотят видеть демократию в России 

Депутат Европарламента от Италии Стефано Мауллу, принимавший участие в наблюдении за ходом голосования на выборах президента РФ, заявил, что Россия достигла хорошего уровня демократии. По его мнению, Европе следует принимать и уважать волеизъявление россиян, а также продолжать налаживать отношения с Москвой. Об этом он рассказал на встрече с главой комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым, пишет ТАСС.
В свою очередь, сенатор Константин Косачёв в эфире НСН заметил, что такие важные для России слова европейского наблюдателя являются скорее исключением из правил. В целом Европарламент настроен против России, и вряд ли прислушается к голосам таких коллег, как Мауллу (слушайте аудио).
«К сожалению, политику Евросоюза, позицию Европарламента продолжает определять большинство, Россию последовательно демонизирующее, и выстраивающее свою линию не на объективных обстоятельствах ситуации, а на своём предвзятом отношении к России, как к проблеме и угрозе. И поэтому голоса таких честных евродепутатов, как господин Мауллу, и других, кто приехал в Россию, очень нужны. Каждый из них очень важен, каждый требует мужества. Но, увы, эти голоса потонут в потоке гневных воплей в адрес России, о том, что всё это совершенно точно не так. Сейчас позиции Европарламента формируются русофобами, устраивающими свою политическую карьеру на противодействии России», — заявил Косачёв.
Добавим, что Стефано Мауллу также отметил высокую явку на выборах президента России, которые прошли в минувшее воскресенье, 18 марта. Как сообщает «Газета.ру», после обработки 99,83% бюллетеней ЦИК заявил, что явка на выборы составила 67,47%. По предварительным итогам действующий президент России Владимир Путин набирает 76,6% голосов, на втором месте идёт Павел Грудинин от КПРФ с 11,8%, замыкает тройку лидер ЛДПР Владимир Жириновский с 5,66%.