Косачёв: Русофобы из ЕС не хотят видеть демократию в России

В свою очередь, сенатор Константин Косачёв в эфире НСН заметил, что такие важные для России слова европейского наблюдателя являются скорее исключением из правил. В целом Европарламент настроен против России, и вряд ли прислушается к голосам таких коллег, как Мауллу (слушайте аудио).