ПА ОБСЕ разочарована блокированием голосования россиян на Украине

МОСКВА , 19 мар — РИА Новости . Парламентская ассамблея ОБСЕ глубоко разочарована, что власти Украины не создали условий для нормального голосования на выборах президента РФ, заявила вице-президент ПА, глава миссии наблюдателей от ассамблеи на президентских выборах Мариэтта Тидэй.

"Я хотела бы сказать еще кое-что исключительно от лица Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Этот комментарий выходит за границы этой миссии, поскольку связан с голосованием за пределами России , за которым мы непосредственно не наблюдали. Однако как вице-президент ПА ОБСЕ, как член парламента, как тот, кто верит в значимость демократических прав и как избиратель я глубоко разочарована тем, что украинские власти вчера не обеспечили необходимые условия для голосования российских граждан, проживающих на Украине", — заявила она на пресс-конференции в Москве.

Тидэй добавила, что понимает «сложную ситуацию» в отношениях России и Украины, «но фундаментальное право граждан голосовать не должно быть жертвой конфликта правительств».

Украинские полицейские в воскресенье заблокировали входы в российское посольство в Киеве и консульства в Одессе, Харькове Львове и не пускали внутрь россиян для участия в выборах президента. В МИД России заявили, что решение Украины беспрецедентно, противоречит международным правозащитным нормам, в том числе положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, и не укладывается в общепринятые представления о цивилизованных странах.

За выборами президента России следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>