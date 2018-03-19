Ещё
ПА ОБСЕ разочарована блокированием голосования россиян на Украине
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ПА ОБСЕ разочарована блокированием голосования россиян на Украине 

РИА Новости 9 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Парламентская ассамблея ОБСЕ глубоко разочарована, что власти Украины не создали условий для нормального голосования на выборах президента РФ, заявила вице-президент ПА, глава миссии наблюдателей от ассамблеи на президентских выборах Мариэтта Тидэй.
"Я хотела бы сказать еще кое-что исключительно от лица Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Этот комментарий выходит за границы этой миссии, поскольку связан с голосованием за пределами России, за которым мы непосредственно не наблюдали. Однако как вице-президент ПА ОБСЕ, как член парламента, как тот, кто верит в значимость демократических прав и как избиратель я глубоко разочарована тем, что украинские власти вчера не обеспечили необходимые условия для голосования российских граждан, проживающих на Украине", — заявила она на пресс-конференции в Москве.
Тидэй добавила, что понимает «сложную ситуацию» в отношениях России и Украины, «но фундаментальное право граждан голосовать не должно быть жертвой конфликта правительств».
Украинские полицейские в воскресенье заблокировали входы в российское посольство в Киеве и консульства в Одессе, Харькове, Львове и не пускали внутрь россиян для участия в выборах президента. В МИД России заявили, что решение Украины беспрецедентно, противоречит международным правозащитным нормам, в том числе положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, и не укладывается в общепринятые представления о цивилизованных странах.
За выборами президента России следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>
РИА Новости: последние новости
Белый дом заявил, звонков Трампа Путину по поводу выборов не запланировано Россия и КНР заблокировали заседание СБ ООН по правам человека в Сирии Меркель: Россия должна показать, что не имеет отношения к "делу Скрипаля"
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США отреагировали на победу Путина459
«Перестаньте нас оскорблять»146
Германия нашла замену российскому газу552
Якубович обратился к Грудинину505
Если завтра война: что России терять в Британии50
Видео
06:39
В США отреагировали на победу Путина
Политика
01:38
Путин призвал запасников на сборы
Армия
01:19
ЕС обозначил позицию по выборам в Крыму
Политика В мире
01:03
Дудь нашел способ сбрить усы Грудинину
Общество
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
01:38
Путин ответил Макрону на обвинения по делу Скрипаля
Политика
01:19
Решен вопрос с британскими визами для россиян
В мире Общество
01:00
«Ракета стала разрушаться в мгновение ока»
Наука и техника Статьи
01:00
У обладателя «рук-базук» возникли проблемы со здоровьем
Шоу-бизнес
05:07
Зюганов прокомментировал результат Грудинина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение