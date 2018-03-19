МИД РФ призывает осудить репрессивную политику Украины в отношении СМИ 

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Москва призывает международное сообщество осудить репрессивную политику Киева в отношении СМИ. Об этом заявили в понедельник в МИД РФ в связи с выдворением с Украины журналистки телеканала «Россия-24» Натальи Гончаровой.
17 марта Служба безопасности Украины сообщила, что депортировала Гончарову в Россию, запретив въезд в страну на три года. Основанием для этого стали ее видеосюжеты, которые в спецслужбе посчитали «антиукраинскими». «Предлогом для этого возмутительного акта стала якобы подготовка провокационных материалов, искажавших образ Украины и наносивших ущерб ее международному авторитету», — обратили внимание в министерстве.
"В действительности именно такие действия украинских властей, направленные на тотальную зачистку информационного пространства страны, полностью дискредитируют Украину как члена международного сообщества, — констатировали в МИД РФ. — С подачи Киева в 21 веке в Европе практикуются худшие тоталитарные практики подавления инакомыслия".
В МИД РФ особо подчеркнули, что украинские СМИ пользуются в России «полной профессиональной свободой действий, и мы требуем аналогичного отношения к отечественным медиаработникам на Украине».
"Призываем международное сообщество, профильные международные институты и НПО решительно осудить репрессивную политику Украины в отношении средств массовой информации", — заявили в МИД РФ.