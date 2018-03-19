МИД РФ призывает осудить репрессивную политику Украины в отношении СМИ

17 марта Служба безопасности Украины сообщила, что депортировала Гончарову в Россию , запретив въезд в страну на три года. Основанием для этого стали ее видеосюжеты, которые в спецслужбе посчитали «антиукраинскими». «Предлогом для этого возмутительного акта стала якобы подготовка провокационных материалов, искажавших образ Украины и наносивших ущерб ее международному авторитету», — обратили внимание в министерстве.

"В действительности именно такие действия украинских властей, направленные на тотальную зачистку информационного пространства страны, полностью дискредитируют Украину как члена международного сообщества, — констатировали в МИД РФ. — С подачи Киева в 21 веке в Европе практикуются худшие тоталитарные практики подавления инакомыслия".

В МИД РФ особо подчеркнули, что украинские СМИ пользуются в России «полной профессиональной свободой действий, и мы требуем аналогичного отношения к отечественным медиаработникам на Украине».

"Призываем международное сообщество, профильные международные институты и НПО решительно осудить репрессивную политику Украины в отношении средств массовой информации", — заявили в МИД РФ.