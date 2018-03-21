Лавров пошутил о «российском вмешательстве» в японскую погоду

20-го и 21 марта Лавров находится в Японии с рабочим визитом. По словам Захаровой, Коно в начале встречи отметил, что российский министр «привез в Токио снег».

«Раз мы не вмешивались в ваши выборы, то решили вмешаться в погоду», — пошутил Лавров в ответ.

Затем «под неподдельно искренний смех партнеров» Лавров сфотографировал снегопад. «Видимо, для отчёта», — заключила Захарова.

Визит в Токио проходит в день рождения Лаврова, 21 марта, поэтому рабочий ланч завершился праздничным тортом в виде футбольного мяча. Российский министр также сделал Коно подарок — официальный мяч ЧМ-2018.

Ранее Захарова рассказала в интервью RTVI, что перспективы работы Лаврова на посту министра иностранных дел во время нового президентского срока Владимира Путина зависят от решения главы государства.