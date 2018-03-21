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Лавров пошутил о «российском вмешательстве» в японскую погоду
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Лавров пошутил о «российском вмешательстве» в японскую погоду 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Капитал страны
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала на своей странице в Facebook, что министр иностранных дел Сергей Лавров «по-лавровски» начал рабочий ланч с японским коллегой Таро Коно.
20-го и 21 марта Лавров находится в Японии с рабочим визитом. По словам Захаровой, Коно в начале встречи отметил, что российский министр «привез в Токио снег».
«Раз мы не вмешивались в ваши выборы, то решили вмешаться в погоду», — пошутил Лавров в ответ.
Затем «под неподдельно искренний смех партнеров» Лавров сфотографировал снегопад. «Видимо, для отчёта», — заключила Захарова.
Визит в Токио проходит в день рождения Лаврова, 21 марта, поэтому рабочий ланч завершился праздничным тортом в виде футбольного мяча. Российский министр также сделал Коно подарок — официальный мяч ЧМ-2018.
Ранее Захарова рассказала в интервью RTVI, что перспективы работы Лаврова на посту министра иностранных дел во время нового президентского срока Владимира Путина зависят от решения главы государства.
«Если бы это зависело от меня… но это зависит не от меня», — сказала она, добавив, что «есть президент» и «соответствующие процедуры».
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